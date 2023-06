Ascolti tv, Alberto Angela: "Guadagno meno di Amadeus". Lucia Presta s'infuria

Alberto Angela parla del suo stipendio in Rai, ma l'agente di Amadeus lo striglia: "Pubblichi i compensi"

Hanno fatto discutere le ultime dichiarazioni di Alberto Angela sui suoi guadagni in Rai. Nel corso di un'intervista con Il Messaggero, il presentatore tv e divulgatore scientifico ha parlato senza mezzi termini, soprattutto quando è stato incalzato dal giornalista che gli ha chiesto se il suo compenso sia minore o superiore a quello di Amadeus, altra storica colonna di Rai 1. Angela ha risposto così: "Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più". E ancora: "La conoscenza però deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare".

Queste parole, però, non sono passate inosservate. Anzi, hanno innescato una vera e propria polemica da parte di Lucio Presta, l'agente di tanti volti noti del piccolo schermo - tra cui proprio Amadeus - che su Twitter, riprendendo le parole del divulgatore scientifico, ha scritto così: "Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave. Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi (anche la sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai".