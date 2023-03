Ascolti TV ieri 27 marzo 2023: Iacona surclassa Porro

Ascolti TV ieri 27 marzo 2023: Presa diretta chiude con 1.2 milioni di spettatori per il 6% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV con la semifinale di Grande Fratello VIP, che ha incollato davanti al video 2.857.000 spettatori con uno share del 20.7%. Rai1 si piazza seconda a brevissima distanza con Resta con Me, che ha appassionato 3.864.000 spettatori pari al 20% di share. Stasera Tutto è Possibile su Rai2 è terzo con 1.484.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 marzo 2023 per le altre reti: Freedom – Oltre il confine su Italia 1 con 881.000 spettatori (5%), Presa diretta su Rai3 con 1.213.000 spettatori (6%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 793.000 spettatori (4.9%), Rain Man – L’uomo della pioggia su La7 con 608.000 spettatori (3.2%), la partita Irlanda-Francia valevole per le qualificazioni a Euro 2024 con 642.000 spettatori (2.9%), Little Big Italy sul Nove con 483.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 27 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 riprende la vetta negli ascolti TV ieri 27 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.665.000 spettatori con il 22.1%. Soliti Ignoti – Il Ritorno arriva a 4.998.000 spettatori con il 22.3%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.081.000 spettatori (18.2%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.451.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.369.000 spettatori (6.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.009.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 846.000 spettatori (3.7%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.621.000 spettatori (7.2%).