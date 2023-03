Ascolti TV ieri 28 febbraio 2023: Belve non decolla, Fagnani ferma al palo

Ascolti TV ieri 28 febbraio 2023: il programma di Francesca Fagnani è stabile al 4,5% con 814mila spettatori

Canale 5 conquista vince negli ascolti TV del martedì con la terza puntata di Buongiorno Mamma 2, che ha appassionato 3.109.000 spettatori pari al 18.4% di share. Esordio sottotono per la Sei Donne - Il Mistero di Leila su Rai1 con 2.776.000 spettatori pari al 15% di share. Le Iene su Italia 1 si piazzano al terzo posto grazie a 1.214.000 spettatori con l’8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 febbraio 2023 per le altre reti: la seconda puntata in prime time di Belve su Rai2 con 814.000 spettatori (4.5% di share), CartaBianca su Rai3 con 996.000 spettatori (5.9%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 772.000 spettatori (5.3%), diMartedì su La7 con 1.283.000 spettatori (7.4%), The Valentine Competition su TV8 con 239.000 spettatori (1.2%), Prometheus sul Nove con 329.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 28 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 conquista gli ascolti TV ieri 28 febbraio 2023 nell'access prime time con il secondo appuntamento con Cinque Minuti, che ottiene 4.712.000 spettatori con il 22.5% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.761.000 spettatori con il 22.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.108.000 spettatori (19.3%), NCIS su Italia 1 con 1.383.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.443.000 spettatori (6.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 989.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 836.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.611.000 spettatori (7.5%).