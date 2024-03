Ascolti tv, Del Debbio fa il botto con le baby gang. Formigli battuto

Ascolti tv ieri 28 marzo 2024: sale anche Piazzapulita a 729mila spettatori per il 5,5% di share

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti tv con Studio Battaglia, che ha appassionato 3.386.000 spettatori pari al 20.2% di share. Segue poi Canale 5 con Incastrati, che ha divertito 1.842.000 spettatori con il 10.9% di share. Terzo posto per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 1.214.000 spettatori per l’8.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 marzo 2024 per le altre reti: Creed II su Rai2 con 510.000 spettatori (3%), Splendida cornice su Rai3 con 788.000 spettatori (4.9%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 942.000 spettatori (6.9%). In questa puntata si è trattato il tema delle baby gang con l'intervista al Questore di Milano Giuseppe Petronzi. Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva ottenuto 782.000 spettatori (5.27%). Piazzapulita su La7 con 729.000 spettatori (5.5%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva chiuso con 728.000 spettatori (5.01%). Spider-Man: Far from Home su TV8 con 312.000 spettatori (1.9%), Only Fun Comico Show sul Nove con 711.000 spettatori (4.1%).