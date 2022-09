Ascolti TV ieri 28 settembre 2022: conferma Montalbano, Controcorrente stabile

Ascolti TV ieri 28 settembre 2022: il talk condotto da Veronica Gentili ottiene 838mila spettatori per il 5,8% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV del mercoledì con Il Commissario Montalbano, che ha intrattenuto 3.130.000 spettatori pari al 18.3% di share. Subito dietro la prima puntata di Emigratis su Canale 5 con 2,5 milioni di spettatori per il 16,9% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è sul gradino più basso del podio con 1.724.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 settembre 2022 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.109.000 spettatori (5.6%) e Professor T con 670.000 spettatori (4.1%), Trespass su Italia 1 con 988.000 spettatori (5.1%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 823.000 spettatori (5.8%), Una Giornata Particolare su La7 con 780.000 spettatori (4.3%), X Factor su TV8 con 558.000 spettatori (3.3%), Armageddon – Giudizio Finale sul Nove con 317.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 28 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV ieri 28 settembre 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.185.000 spettatori con il 19.9% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.966.000 spettatori (18.9%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.132.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.330.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole con 1.613.000 spettatori (7.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.179.000 spettatori (5.7%), nella prima parte e 1.058.000 spettatori (5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.880.000 spettatori (8.9%).