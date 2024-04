Ascolti tv, Ore 14 oltre il milione di spettatori per il 9,3% di share

Ascolti tv ieri 29 aprile 2024: Ore 14 supera il milione di spettatori per il 9,3% di share

Ore 14 supera nuovamente il milione di spettatori (1.005.000 nel dettaglio) per il 9,3% di share. Ennesimo risultato positivo per Milo Infante. La Vita in Diretta con Alberto Matano si conferma a 1.482.000 spettatori (20.8%) nella presentazione e 1.878.000 spettatori (22.9%) nel programma.

Bene anche Pomeriggio Cinque con 1.174.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 1.108.000 spettatori (13.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.107.000 e l’11.8%).