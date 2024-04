Ascolti tv, Fagnani-Scurati e Fazio vola. Che tempo che fa, numeri stellari

Che tempo che fa di Fabio Fazio sfiora l'11% di share (10,7%) con 2.059.000 spettatori e tocca un picco del 14% (a quota 2.741.000 spettatori) nella puntata di domenica 28 aprile 2024. Ascolti tv ottimi per il programma del Nove che aveva come ospiti la conduttrice di Belve Francesca Fagnani, Antonio Scurati, in collegamento Franco di Mare e Noemi che ha presentato il nuovo singolo “Non ho bisogno di te”

“Non ho bisogno di te

Che non rispondi mai

Che non mi ascolti mai

Spero ricordi che

Non ho bisogno di te”



- @noemiofficial ci presenta live la sua nuova hit a #CTCF: “Non ho bisogno di te” ✨💃 pic.twitter.com/hdZo8wrhGP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 28, 2024

Ottimi numeri Auditel anche per “Il Tavolo” seguito da 1.291.000 spettatori pari a uno share del 10,3%. “L’Anteprima” raggiunge 812mila spettatori e il 5% di share (4,9%), mentre “Che tempo che farà” ottiene 236.000 spettatori e l’1,6% di share.

Sui social, con 700.000 interazioni, “Che tempo che fa” segna il record di sempre e si conferma il programma tv più commentato dell’intera giornata.

Nove è 3° canale nazionale sia in prime time sia in seconda serata rispettivamente con il 10,5% e il 9,7% di share. Nelle 24 ore NOVE è il 4° canale della giornata con il 4,8% di share.

