Ascolti TV ieri 29 marzo 2023: Gentili sprofonda nel baratro

Ascolti TV ieri 29 marzo 2023: Controcorrente chiude con 441mila spettatori per il 3,1% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del mercoledì con I cacciatori del cielo, seguito da 3.447.000 spettatori pari al 18.3% di share. Medaglia d'argento per la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno su Canale 5 con 1.777.000 spettatori pari al 13.4% di share. Sul gradino più basso del podio c'è Chi l’ha Visto? su Rai3 con 2.137.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 29 marzo 2023 per le altre reti: Piacere, sono un po’ incinta su Rai2 con 1.120.000 spettatori (6%), Mission: Impossible – Rogue Nation su Italia 1 con 1.289.000 spettatori (7.6%), Controcorrente su Rete 3 con un a.m. di 441.000 spettatori passa dal 4% di settimana scorsa al 3.1%, Atlantide su La7 con 508.000 spettatori (3.5%), 100% Italia Special su TV8 con 292.000 spettatori (1.7%) e Confusi e felici sul Nove con 435.000 spettatori (2.4%).

Ascolti TV ieri 29 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 mantiene salda il primo posto negli ascolti TV ieri 29 marzo 2023 anche nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.361.000 spettatori con il 21.6% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.904.000 spettatori con il 23% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.853.000 spettatori (18.1%), NCIS su Italia 1 con 1.271.000 spettatori (6.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.350.000 spettatori (6.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 894.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 750.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.611.000 spettatori (7.7%).