Ascolti tv, Venier sfiora il 21% con D'Urso. Mediaset battuta su ogni fronte

Ascolti tv ieri 3 marzo 2024: Verissimo cala a 2.5 milioni di spettatori per il 20,6% di share

Grande successo per Domenica In che domina negli ascolti tv del pomeriggio grazie a un ospite d'eccezione: Barbara D'Urso. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e volto di Mediaset torna in televisione sulla Rai e non manca di lanciare una frecciatina all'emittente che l'ha sostituita senza mezze misure.

Mara Venier arriva quindi a 2.706.000 spettatori (18.2%) nella presentazione, 2.936.000 spettatori (20.9%) nella prima parte, 2.246.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte e 1.980.000 spettatori (16.3%) nell’ultima breve parte denominata I Saluti di Mara. Nella precedente puntata aveva invece appassionato 2.523.000 spettatori (17.2%) nella presentazione, 2.637.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 2.333.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e 1.885.000 spettatori (16%) nell’ultima parte.





Verissimo risponde con Michelle Hunziker e Carolyn Smith ma chiude dietro a Domenica In con 2.529.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 2.309.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa settimana Silvia Toffanin su Canale 5 aveva interessato 2.474.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.379.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte.