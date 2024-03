Pier Silvio-Mediaset, Barbara d'Urso al veleno: "Mandata via in modo orribile". La confessione da Mara Venier

Voce rotta e traballante, vestito nero, sorriso appena accenato e qualche sassolino tra le scarpe: Barbara D'Urso torna in tv nel salotto di Domenica In da Mara Venier e confessa il dolore- ancora "vivo"- dopo la "cacciata" da Mediaset. Un addio che l'ex conduttrice del Biscione non ha del tutto eleborato. "Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, sono tornata un giorno prima, ieri, per l'agitazione, lo sono veramente, l'emozione ti sorprende sempre", confessa D'Urso da Venier che in principio si dice "serena" a livello professionale.







Poi però prende coraggio e lancia la "stoccata" ai vertici Mediaset che in "modo orribile" l'hanno lasciata a casa: "Tutto il mio dolore è ancora qua. Sono stata strappata alla mia vita, sono stata 23 anni in Mediaset, felice soprattutto nei primi anni, per 16 anni sono andata in diretta tutti i giorni, l'azienda mi ha dato tanto ma io ho dato la vita. Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16,20, non l'ho dimenticato, nessuno mi ha mai spiegato, per me è ancora un dolore grande, piano piano passerà".







Barbara D'Urso: "Non ho ancora eleborato il lutto e il dolore per come mi hanno strappato da Mediaset"