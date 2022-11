Ascolti TV ieri 3 novembre 2022: stabile il GF VIP, Dritto e Rovescio 1° talk

Ascolti TV ieri 3 novembre 2022: il talk di Del Debbio raggiunge 993mila spettatori per il 6,8% di share

Canale 5 si conferma al primo posto negli ascolti TV del giovedì con il Grande Fratello Vip grazie a 2.659.000 spettatori e uno share del 20.8%. Secondo posto per Rai1 con Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, che ha conquistato 3.416.000 spettatori pari al 18.9% di share. Medaglia di bronzo per Dritto e Rovescio su Rete 4 con a.m. di 993.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 3 novembre 2022 per le altre reti: Che C’è di Nuovo? su Rai2 con 299.000 spettatori (1.7%), Transporter: Extreme su Italia 1 con 1.205.000 spettatori (6.1%), Amore Criminale su Rai3 con 869.000 spettatori (4.6%), Piazzapulita su La7 con 865.000 spettatori (5.9%), Roma-Ludogorets di Europa League con 1.142.000 spettatori (5.7%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 560.000 spettatori (3%).

Ascolti TV ieri 3 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha incollato al video 4.720.000 spettatori pari al 22.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.294.000 spettatori (15.5%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 1.062.000 spettatori (5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con1.486.000 spettatori (7.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.032.000 spettatori (5%) nella prima parte e 878.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.720.000 spettatori (8%).