Ascolti TV ieri 31 agosto 2022: Vince Poli Opposti, Controcorrente lieve calo

Ascolti TV ieri 31 agosto 2022: il programma condotto da Veronica Gentile si ferma a 693mila spettatori per il 5,43% di share

Rai1 nell'ultimo giorno di agosto si conferma la prima rete negli ascolti TV con il film Poli opposti, visto da 2.392.000 telespettatori per il 16,13% di share. Seconda posizione invece per la serie La mantide su Canale 5, seguita da 904.000 telespettatori pari al 9,59% di share. Italia 1 è medaglia di bronzo con 2 Fast 2 Furious, che ha intrattenuto 1.097.000 telespettatori per il 7,09% di share

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 31 agosto 2022 per le altre reti: la partita Italia – Cina per i Mondiali di Pallavolo su Rai3 con 861.000 telespettatori (5,28%), Mai fidarsi di una bionda su Rai2 con 693.000 telespettatori (4,35%), Controcorrente – Prima serata su Rete 4 con 693.000 telespettatori (5,43%), RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 Live su TV8 con 519.000 telespettatori (3,6%), Speciale TgLa7 – La corsa al voto con 470.000 telespettatori (3,10%) e Attacco al potere sul Nove con 443.000 telespettatori (3%).

Ascolti TV ieri 31 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 31 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha registrato 3.495.000 telespettatori pari al 20,19% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.478.000 telespettatori (4,30%), Un posto al sole su Rai3 con 937.000 spettatori (5,61%) e Il cavallo e la torre con 952.000 spettatori (5,58%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 1.173.000 telespettatori (6,81%), Controcorrente su Rete 4 con 772.000 telespettatori (4,53%) nella prima parte e 871.000 spettatori (5,01%) nella seconda, In onda sul La7 con 965.000 telespettatori (5,57%).