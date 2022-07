Ascolti TV ieri 4 luglio 2022: vince Pretty Woman, crollo per Report

Ascolti TV ieri 4 luglio 2022: Zona Bianca chiude con 736mila spettatori per il 5,7% di share

Rai1 vince negli ascolti TV di ieri sera con il classico Pretty Woman, che ha appassionato 3.352.000 spettatori pari 21.9%. Medaglia d'argento per Canale 5 con la replica di Zelig, che ha divertito 1.905.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 luglio 2022 per le altre reti: 911 su Rai2 con 1.113.000 spettatori (6.6%) e 911 Lone Star con 893.000 spettatori (5.8%), l'ottava stagione in prima visione di Chicago PD su Italia 1 con 950.000 spettatori (5.9%), Report su Rai3 con 1.027.000 spettatori (6.5%) , Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 736.000 spettatori (5.7%), la terza stagione di Yellowstone su La7 con 360.000 spettatori (2.6%), la prima stagione di Gomorra – La Serie su Tv8 con 348.000 spettatori (2.2%) e Fuori in 60 Secondi sul Nove con 289.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 4 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 4 luglio 2022 per l'access prime time con Techetechetè, visto da 3.202.000 spettatori con il 19.2%. Seguono sugli altri canali: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.453.000 spettatori (14.7%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.171.000 spettatori (7.1%), Generazione Bellezza su Rai3 con 846.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole con 1.390.000 spettatori (8.3%), Controcorrente su Rete 4 con 807.000 spettatori (5%) nella prima parte e 860.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 1.028.000 spettatori (6.2%).