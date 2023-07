Ascolti TV pomeriggio: Estate in Diretta si conferma, male Don Matteo

Ascolti tv ieri 4 luglio 2023: le repliche della fiction con Terence Hill arrivano a 992mila spettatori per il 9,9% di share

Rai1 negli ascolti tv ieri 4 luglio 2023 per il pomeriggio ha raccolto con il TG1 Economia ben 2.027.000 spettatori per il 17.6% di share mentre Don Matteo 9 è stato visto da 992.000 spettatori con il 9.9% di share. Estate in Diretta ottiene 1.575.000 spettatori con il 20.3% di share. Il Tour de France su Rai2 ha appassionato 746.000 spettatori (9.5%). Tg Regione su Rai3 ha informato 1.958.000 spettatori (17.4%). Tg4 – Diario del Giorno è stato seguito da 418.000 spettatori (5.3%). Eden – Un pianeta da salvare su La7 è stato visto da 230.000 spettatori (2.7%).