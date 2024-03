Ascolti tv, Augias si risolleva con Begnini. Iacona con parità di genere cala

Ascolti tv ieri 4 marzo 2024: La Torre di Babele con ospite Roberto Benigni sale a 1.27 milioni di spettatori per il 6,3% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv di inizio settimana con la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, che ha incollato al video 5.191.000 spettatori pari al 27.7% di share. Seconda posizione per Canale 5 con il Grande Fratello, che ha appassionato 2.432.000 spettatori con il 18% di share. Terzo posto per Boss in incognito su Rai2 con 1.177.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 marzo 2024 per le altre reti: Presa diretta con una puntata dal titolo "Il salario delle donne" su Rai3 con 689.000 spettatori (3.3%). La scorsa settimana Riccardo Iacona aveva ottenuto 943.000 spettatori (4.8%). Fast & Furious 8 su Italia 1 con 1.180.000 spettatori (6.6%), Quarta repubblica su Rete 4 con 662.000 spettatori (4.3%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 777.000 spettatori (5.3%).

La Torre di Babele su La7 con ospite Roberto Benigni arriva a 1.271.000 spettatori (6.3%). Lo scorso lunedì Corrado Augias aveva chiuso con 892.000 spettatori (4.6%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 479.000 spettatori (2.3%), Little Big Italy sul Nove con 382.000 spettatori (1.9%).