Ascolti tv, Ferragni fa la vittima da Fazio e il Nove schizza al 14% di share

Ascolti tv ieri 3 marzo 2024: Chiara Ferragni si è confessata da Fazio ma il pubblico è rimasto deluso

Rai1 vince negli ascolti tv ieri 3 marzo 2024 con la terza puntata di Makari, che ha appassionato 4.111.000 spettatori pari al 23.2% di share.

Secondo posto per Che tempo che fa sul Nove, che con la tanto attesa intervista a Chiara Ferragni arriva a 2.979.000 spettatori (14%) nella prima parte e 1.316.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. In molti sono rimasti delusi dal racconto dell'influencer, che sostanzialmente non ha detto nulla di nuovo sullo scandalo Balocco e la rottura con Fedez rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Nella precedente puntata Fabio Fazio aveva ottenuto 2.137.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.188.000 spettatori (9.9%) nella seconda parte.

Medaglia di bronzo per Canale 5 con Lo show dei record, che ha divertito 1.973.000 spettatori pari al 13% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 marzo 2024 per le altre reti: Campionati Mondiali Indoor di atletica leggera di Glasgow 2024 su Rai2 con 920.000 spettatori (4.6%), Indovina chi viene a cena - Com'è andata a finire su Rai3 con 984.000 spettatori (5.1%). La scorsa domenica Sabina Giannini aveva raggiunto 1.207.000 spettatori (6.3%). The Legend of Tarzan su Italia 1 con 868.000 spettatori (4.7%),

Zona Bianca su Rete 4 con 536.000 spettatori (3.7%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 626.000 spettatori (4.4%). Il Socio su La7 con 356.000 spettatori (2.2%), A testa alta su TV8 con 253.000 spettatori (1.3%).