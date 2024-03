Chiara Ferragni da Fabio Fazio: "Due mesi e mezzo di odio". Su Fedez...

Ferragnez: Chiara Ferragni a Che tempo che fa di Fabio Fazio: 'Due mesi e mezzo di odio, niente ti prepara a violenza di certi attacchi'

"Dobbiamo essere sinceri. Sto bene, sono contenta di essere qui, è un periodo un po' tosto. Tutto va messo nel giusto contesto, rispetto a quello che sta succedendo in questo periodo. Ma sono stati due mesi e mezzo d'odio. Sono preparata, ma niente ti prepara alla violenza di certi attacchi, è difficile anche per me che ho vissuto tanti attacchi sulla mia pelle", le parole di Chiara Ferragni, ospite a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio sul Nove e discovery+. "I social sono fantastici quando va tutto bene, un incubo quando va male, ti senti invincibile quando sei osannata, accerchiata quando ti criticano. Stasera volevo esserci, per me molto è importante parlarne", ha aggiunto.

Ferragnez: Chiara Ferragni a Che tempo che fa di Fabio Fazio: 'con Fedez non è strategia, ci sentiamo ma è periodo di crisi'

"Con Fede non è strategia. Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno a un altro chiudiamo i ponti, è un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è un po' più forte". Lo ha detto Chiara Ferragni, ospite a 'Che tempo che fa', parlando del marito, il rapper Fedez.

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (foto Lapresse)



Ferragnez: Chiara Ferragni a Che tempo che fa di Fabio Fazio: 'Cambierò non solo modo di comunicare ma anche di vivere'

"Penso di cambiare non solo nel modo di comunicare ma proprio nel modo di vivere - spiega Chiara Ferragni, ospite a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio - Ho fatto tutto troppo velocemente, non mi sono mai fermata a vivere il presente quindi l'augurio che mi faccio e faccio a tutti è vivere il presente. Quante volte mi sono resa conto che il ricordo di qualcosa che avevo vissuto era più piacevole di quando lo vivevo in quel momento? E' perché abbiamo il cervello sempre proiettato al futuro e tante volte non riusciamo a viverci i momenti più importanti. Fermarmi, quindi, mandare avanti le mie aziende perché sono un'imprenditrice, ma imparare anche a vivermi più il presente".

Ferragnez: Chiara Ferragni a Che tempo che fa di Fabio Fazio: 'Sentenza Antitrust lo spartiacque, da lì iniziato il cambiamento'

"Il 15 dicembre 2023, la sentenza antitrust, ha segnato uno spartiacque. Credevo di non aver fatto niente di sbagliato, ho capito che le cose potevano esser fatte meglio, da lì è iniziato il cambiamento - dice Chiara Ferragni, ospite a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio sul Nove - In fase contrattuale ho chiesto venisse fatta la donazione, ci faceva piacere comunicarlo, non sono dell'idea che la beneficenza vada fatta solo privatamente, perché credo che possa creare fenomeni di emulazione. Mi è successo anche a Sanremo, del quale ho devoluto interamente il mio cachet a una associazione che aiuta le donne, e così nel Covid con la donazione di 50mila euro che abbiamo fatto sia io che Federico"

Sul caso 'Balocco' Chiara Ferragni spiega: "Poteva esser fatta meglio la comunicazione, il fatto che ci sia stato un fraintendimento è segno che le cose potevano esser fatte meglio. Adesso c'é una normativa anche più chiara - continua - Ero terrorizzata dal non dimostrare la mia buona fede, per quello ho fatto quel video che è stato molto analizzato, al punto che mi ero truccata e mi hanno detto che non mi ero truccata apposta. Chiedo scusa e non faccio più operazioni di quel genere. Cosa direi a me stessa? Di non cercare di esser sempre forte e perfetta, che è importante parlare delle nostre fragilità con le quali bisogna imparare a vivere".