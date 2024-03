Ascolti tv, Berlinguer scende sotto il 5% di share. Floris torna al 7,5%

Ascolti tv ieri 5 marzo 2024: in calo È sempre Cartabianca (4,5%) mentre torna in media DiMartedì (7.5%)

Rai1 vince negli ascolti tv del mercoledì con la fiction Margherita delle stelle, che ha incollato al video 4.248.000 spettatori pari al 23.1% di share. Secondo posto per Canale 5 con la partita Bayern Monaco-Lazio di Champions League, seguita da 3.416.000 spettatori pari al 16.1% di share. Terzo posto per Le Iene Show su Italia 1 con 1.469.000 spettatori pari al 10.5% di share. Il martedì precedente la coppia Gentili-Angioni aveva ottenuto 1.393.000 spettatori (9.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 marzo 2024 per le altre reti: Dalla strada al palco su Rai2 con 1.068.000 spettatori (6.4%), Petrolio su Rai3 con 377.000 spettatori (1.9%). Duilio Giammaria aveva aperto la nuova stagione con 450.000 spettatori (2.3%). E' sempre cartabianca su Rete 4 con 680.000 spettatori (4.6%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 735.000 spettatori (5%). Di Martedì su La7 con 1.309.000 spettatori (7.5%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva chiuso con 1.680.000 spettatori (9.9%). Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con 534.000 spettatori (2.6%), Faking It Bugie criminali - La scomparsa di Elena Ceste sul Nove con 402.000 spettatori (2%).

Vola anche Generazione Z. La trasmissione ideata e condotta da Monica Setta, in onda dopo la mezzanotte, ha registrato il 4% di share con otre 128mila spettatori. A far apprezzare la trasmissione l’intervista esclusiva a Matteo Picchi, papà di Vincent, il gamer che si suicidò in diretta sui social lo scorso 9 ottobre.