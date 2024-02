Ascolti tv, Sciarelli crolla al 5,6% mentre Giordano non arriva al 3%

Ascolti tv ieri 7 febbraio 2024: come prevedibile crolla Fuori dal Coro a 551mila spettatori per il 2,93% di share

Rai1 vince negli ascolti tv per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 con 10.361.000 spettatori pari al 60.1% di share. All'esordio Amadeus aveva raggiunto 10.561.000 spettatori (65.1%). Seconda posizione per Terra amara su Canale 5 con 2.289.000 spettatori per il 10.1% di share. Medaglia di bronzo per lo Speciale Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.208.000 spettatori pari al 5.6% di share. Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.940.000 spettatori (11.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 febbraio 2024 per le altre reti: N.C.I.S. su Rai2 con 403.000 spettatori (1.59%), Bus 657 - Heist su Italia 1 con 650.000 spettatori (2.7%), Fuori dal coro su Rete 4 con 551.000 spettatori (2.93%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva chiuso con 903.000 spettatori (6.4%). La7 Doc - Sacrificate Cassino su La7 con 370.000 spettatori (1.62%), Trappola in alto mare su TV8 con 218.000 spettatori (0.9%, Prometheus sul Nove con 173.000 spettatori (0.8%).