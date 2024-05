Ascolti tv, Floris sfiora il 9% di share e quasi doppia Berlinguer

Ascolti tv ieri 7 maggio 2024: DiMartedì (8.9%) batte E' sempre Cartabianca (5,2%)

Canale 5 vince negli ascolti tv del martedì con il ritorno della semifinale di Champions League, PSG-Borussia Dortmund. La partita è stata vista da 4.153.000 spettatori il 19.5% di share. Secondo posto per Le Iene su Italia 1 con 1.690.000 spettatori per il 12% di share. Martedì scorso la coppia Gentili-Angioni aveva interessato 1.428.000 spettatori (9.4%). Segue Il truffacuori su Rai1 con 1.842.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 maggio 2024 per le altre reti: La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024 su Rai2 con 1.912.000 spettatori (9.5%). La gara canora nell'edizione dell'anno scorso aveva esordito con 1.824.000 spettatori (8.6%). Villetta con ospiti su Rai3 con 582.000 spettatori (2.8%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 766.000 spettatori (5.2%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 709.000 spettatori (4.8%). Di Martedì su La7 con 1.536.000 spettatori (8.9%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva chiuso con 1.202.000 spettatori (7%). Alessandro Borghese Celebrity Chef su TV8 con 241.000 spettatori (1.4%), The Legend of Zorro sul Nove con 258.000 spettatori (1.5%).