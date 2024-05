Ascolti tv. la Uno bianca spinge Sottile. Formigli crolla sotto il 5% di share

Ascolti tv ieri 6 maggio 2024: Quarta Repubblica si conferma (5,3%) mentre 100 minuti cala (4,7%)

Rai1 vince negli ascolti tv con Il clandestino, che ha interessato 2.978.000 spettatori pari al 16.8% di share. L'isola dei Famosi su Canale 5 ha incollato al video 2.040.000 spettatori con il 15.8% di share. Terzo posto per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.733.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 maggio 2024 per le altre reti: Farwest su Rai3 con una puntata in cui ha raccontato le ultime novità sul caso della Uno bianca è arrivato a 910.000 spettatori (5.5%). La scorsa settimana Salvo Sottile aveva chiuso con 583.000 spettatori (3.5%). The Transporter Legacy su Italia 1 con 1.119.000 spettatori (5.9%), Quarta repubblica su Rete 4 con 757.000 spettatori (5.3%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva ottenuto 838.000 spettatori (5.7%). Gialappa Show su TV8 con 764.000 spettatori (4.4%), 100 minuti su La7 con 833.000 spettatori (4.7%). Lo scorso lunedì la coppia Formigli-Nerazzini aveva raggiunto 1.134.000 spettatori (6.2%), Cash or Trash Speciale Prime Time - Sognando l'America sul Nove con 345.000 spettatori (1.9%).