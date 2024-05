Ascolti tv, assist di Lautaro a Fazio. Report vicino ma vince Che tempo che fa

Ascolti tv ieri 5 maggio 2024: Canale 5 batte Rai1 con Avanti un altro! (14.2%)

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica con Avanti un altro!, che ha incollato al video 2.664.000 spettatori pari al 14.2% di share. Segue poi su Rai1 la replica di Makari con 2.323.000 spettatori pari al 14.1% di share. Che tempo che fa sul Nove con ospiti Lautaro Martinez, Edoardo Prati e Laetitia Casta arriva a 1.711.000 spettatori (9%) nella prima parte e 1.158.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Nella precedente puntata Fabio Fazio aveva raggiunto 2.059.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.291.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 maggio 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 628.000 spettatori (3.2%), Report su Rai3 con 1.436.000 spettatori (8%), Jack Reacher - Punto di non ritorno su Italia 1 con 1.195.000 spettatori (7%), Zona Bianca su Rete 4 con 685.000 spettatori (4.9%). La scorsa domenica era andato in onda Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio. Il talento di Mr. Ripley su La7 con 287.000 spettatori (1.8%), 4 Ristoranti su TV8 con 720.000 spettatori (3.8%).