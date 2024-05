Ascolti tv, i David di Donatello al 17,3%. Resinovich spinge Quarto Grado

Ascolti tv, testa a testa tra i David di Donatello (2,81 mln – 17.3%) e Viola Come il Mare (2,89 mln – 16.7%), Quarto Grado all'8.7% di share

I David di Donatello conquistano il primato. Nella serata di ieri, venerdì 3 maggio 2024, la serata di Rai 1, andata in onda dalle 21:13 alle 00:22, ha conquistato 2.818.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 la prima puntata di Viola Come il Mare 2, dalle 21:35 alle 23:47, ha intrattenuto invece 2.899.000 spettatori con uno share del 16.7%.

Su Rai2 Diabolik – Ginko all’attacco! è la scelta di 1.133.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha incollato davanti al video 786.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Milva – Diva per Sempre segna 594.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.265.000 spettatori (8.7%). In studio si è tornati a parlare del caso Resinovich: erano presenti l'amico "speciale" Claudio Sterpin e il marito Sebastiano. Due settimane fa (la scorsa i dati Auditel non andati in onda), il programma di cronaca nera aveva totalizzato 1.218.000 spettatori (8.3%).

Su La7 Propaganda Live raggiunge 868.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 MasterChef ottiene 418.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove l’ultimo appuntamento con Fratelli di Crozza raduna 1.038.000 spettatori (5.4%). Sul 20 Safe House – Nessuno è al sicuro arriva a 391.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Escape Plan – Fuga dall’inferno è scelto da 447.000 spettatori (2.3%). Su Iris A Hostory of Violence è seguito da 314.000 spettatori pari all’1.6%. Su RaiMovie Forza 10 da Navarone sigla 243.000 spettatori (1.3%).