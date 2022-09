Ascolti TV ieri 7 settembre 2022: bene Controcorrente, flop Partita del cuore

Ascolti TV ieri 7 settembre 2022: il programma condotto dalla Gentile ottiene 751mila spettatori per il 5,7% di share

Rai1 ottiene la corona negli ascolti TV con il film La Mia Bella Famiglia Italiana, visto da 2.206.000 spettatori pari al 14.8% di share. La fiction Solo uno Sguardo su Canale 5 si piazza al secondo posto con 1.228.000 spettatori pari al 10.4% di share. Pucci Show su Italia 1 ottiene la medaglia di bronzo con 1.348.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 settembre 2022 per le altre reti: La Partita del Cuore su Rai2 con 559.000 spettatori (3.5%), La Nuora Ideale su Rai3 con 852.000 spettatori (5.2%), Controcorrente – Prima Serata totalizza su Rete 4 con un a.m. di 751.000 spettatori (5.7%), Le Regole della Casa del Sidro su La7 con 663.000 spettatori (4.3%), X Factor – Il Meglio delle Audizioni su TV8 con 224.000 spettatori (1,5%), Ex – Amici come Prima sul Nove con 288.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 7 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti TV ieri 7 settembre 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 3.175.000 spettatori con il 17.8%. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.641.000 spettatori (14.8%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.208.000 spettatori (6.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.265.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole con 1.444.000 spettatori (8%), Controcorrente su Rete 4 con 921.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 913.000 spettatori (5.1%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.141.000 spettatori (6.4%).