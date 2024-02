Ascolti tv, dopo la figuraccia con la lobby nera crolla Piazzapulita

Ascolti tv ieri 8 febbraio 2024: Pizzapulita si ferma a 632mila spettatori per il 2,68% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del giovedì con la terza serata del Festival di Sanremo 2024, che ha incollato al video 10.001.000 spettatori pari al 60.1% di share. Medaglia d'argento per Terra amara su Canale 5, che ha interessato 2.347.000 spettatori per il 10.65% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 finisce al terzo posto con 622.000 spettatori per il 3.42% di share. Nella precedente puntata Paolo Del Debbio, che ha annunciato che il programma andrà in onda anche di domenica a partire dal 18 febbraio, aveva chiuso con 938.000 spettatori (6.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 febbraio 2024 per le altre reti: Assassinio sull'Orient Express su Rai2 con 488.000 spettatori (2.14%), Lansky su Rai3 con 272.000 spettatori (1.17%), Ghost in the Shell su Italia 1 con 529.000 spettatori (2.27%), Piazzapulita - Speciale Ombre nere su La7 con 632.000 spettatori (2.68%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva raggiunto 823.000 spettatori (5.5%). Cani sciolti su TV8 con 194.000 spettatori (0.9%), Tutta la verità - Il delitto di Avetrana sul Nove con 241.000 spettatori (1.2%).