Ascolti tv, Giordano cala sotto il 6%. Sciarelli è una certezza con il 10%

Ascolti tv ieri 8 maggio 2024: Chi l'ha visto? si conferma a 1.58 milioni di spettatori per il 10% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con il concerto Una Nessuna Centomila in Arena, che ha incollato al video 3.834.000 spettatori pari al 25.8% di share. Segue poi Una famiglia vincente - King Richard su Canale 5 con 1.518.000 spettatori con il 10.7% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 si piazza la terzo posto con 1.582.000 spettatori pari al 10% di share. Settimana scorsa Federica Sciarelli non è andata in onda per fare spazio al Concerto del Primo Maggio.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 maggio 2024 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 749.000 spettatori (4.6%), La pupa e il secchione su Italia 1 con 588.000 spettatori (4.1%), Fuori dal coro su Rete 4 con 774.000 spettatori (5.7%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva ottenuto 1.050.000 spettatori (7.5%). Una giornata particolare - Dante: una giornata all'Inferno su La7 con 925.000 spettatori (5.8%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con , Come ti ammazzo il bodyguard sul Nove con 259.000 spettatori (1.6%).