Ascolti TV ieri 8 ottobre 2022: Dritto e Rovescio primo talk, cresce il GF VIP

Ascolti TV ieri 6 ottobre 2022: il talk di Del Debbio chiude con 979mila spettatori per il 6,8% di share

Rai1 ottiene la vetta degli ascolti TV con la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che ha interessato 4.328.000 spettatori pari al 23.9%. Medaglia d'argento per la sesta puntata di Grande Fratello Vip 7 su Canale 5 con 2.761.000 spettatori pari al 21.3% di share. Chiude il podio Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 979.000 spettatori per il 6.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 6 ottobre 2022 per le altre reti: TG2 Post su Rai2 con 445.000 spettatori (2.2%), Red Sparrow su Italia 1 con 1.085.000 spettatori (6.4%), Flesh and Blood su Rai3 con 463.000 spettatori (2.4%), Piazza Pulita su La7 con 703.000 spettatori (4.8%), la partita Hearts-Fiorentina di Conference League con 853.000 spettatori (4.3%), la prima puntata di Only Fun – Comico Show sul Nove con 462.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 6 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 resta al primo posto sugli ascolti TV ieri 6 ottobre 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.467.000 spettatori con il 21.3%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.721.000 spettatori (17.8%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.133.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.597.000 spettatori (7.7%) e Un Posto al Sole con 1.566.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 963.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 796.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.414.000 spettatori (6.7%).