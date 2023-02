Ascolti TV ieri 9 febbraio 2023: Dritto e Rovescio batte Piazzapulita

Ascolti TV ieri 9 febbraio 2023: Del Debbio ottiene 664mila spettatori per il 3,54% di share

Sanremo 2023 su Rai1 domina anche negli ascolti TV del giovedì con 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share. Sanremo Start ottiene invece 12.287.000 spettatori per il 49.22% di share. Secondo posto per il Grande Fratello VIP su Canale 5 con 1.790.000 spettatori e il 10.88% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è molto distante con un a.m. di 664.000 spettatori pari al 3.54% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 febbraio 2023 per le altre reti: Broken City su Rai2 con 404.000 spettatori (1.68%), Harry Potter e l’ordine della Fenice su Italia 1 con 801.000 spettatori (3.63%), Red Land – Rosso Istria su Rai3 con 327.000 spettatori (1.47%), Piazzapulita su La7 con 627.000 spettatori (2.85%), la replica di Quelle Brave Ragazze su TV8 con 181.000 spettatori (0.7%), Caccia spietata sul Nove con 173.000 spettatori (0.7%).

Ascolti TV ieri 9 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 è primo anche negli ascolti TV ieri 9 febbraio 2023 nell'access prime time con Primafestival, che ottiene 8.912.000 spettatori con il 38.9% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.979.000 spettatori (11.73%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.281.000 spettatori (5.22%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.342.000 spettatori (5.72%), Stasera Italia su Rete 4 con 764.000 spettatori (3.26%) nella prima parte e 480.000 spettatori (1.88%) nella seconda parte.