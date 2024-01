Ascolti tv, De Girolamo con Renzi al 2,5% di share. Gentili e Le Iene all'11%

Ascolti tv ieri 9 gennaio 2024: Le Iene si confermano a 1.56 milioni di spettatori per l'11% di share

Il 2024 per Nunzia De Girolamo inizia esattamente com'era finito l'anno passato. Avanti Popolo infatti nonostante avesse come ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi non si schioda da 431.000 spettatori per il 2.5% di share. Nella precedente puntata il programma di Rai3 aveva chiuso con 361.000 spettatori per il 2.3% di share.

Ottimo risultato invece per Le Iene, che ripartono con 1.561.000 spettatori pari all’11% di share e si piazzano al terzo posto tra i programmi più visti del martedì. La coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni nell'ultima puntata dell'anno passato aveva raggiunto 1.426.000 spettatori per il 10.6% di share.