Ascolti tv, DiMartedì inizia bene il nuovo anno. Berlinguer sfiora il 6%

Ascolti tv ieri 9 gennaio 2024: È sempre Cartabianca si conferma a 886mila spettatori per il 5,9% di share

La partita Fiorentina-Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia su Canale 5 è il programma più visto ieri con 3.107.000 spettatori pari al 16.6% di share. Rai1 segue con Pattini d'argento a 2.391.000 spettatori pari al 13.9% di share. Terza posizione per Le Iene su Italia 1 con 1.561.000 spettatori pari all’11% di share. La coppia Gentili-Angioni nell'ultima puntata del 2023 aveva raggiunto 1.426.000 spettatori (10.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 gennaio 2024 per le altre reti: The floor - Ne rimarrà solo uno su Rai2 con 1.038.000 spettatori (6%), Avanti popolo su Rai3 con ospite Matteo Renzi con 431.000 spettatori (2.5%). Nella precedente puntata Nunzia De Girolamo aveva ottenuto 361.000 spettatori (2.3%). E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 886.000 spettatori (5.9%). Nella scorsa puntata Bianca Berlinguer aveva chiuso con 786.000 spettatori (5.7%). Di Martedì su La7 con 1.433.000 spettatori (8.2%). Nell'ultima puntata Giovanni Floris aveva raggiunto 1.292.000 spettatori (8.1%). Un Natale da favola su TV8 con 613.000 spettatori (3.2%), Femmine contro maschi sul Nove con 498.000 spettatori (2.7%).