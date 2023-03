Ascolti TV ieri 9 marzo 2023: Del Debbio scavalca Formigli

Ascolti TV ieri 9 marzo 2023: Dritto e Rovescio batte Piazza Pulita con 813mila spettatori per il 5,4% di share

Rai1 riconquista la prima posizione negli ascolti TV in prima serata con la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, che ha appassionato 4.085.000 spettatori pari al 22% di share. Il Grande Fratello VIP 7 su Canale 5 arriva al secondo posto con 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è molto distante con 813.000 spettatori e il 5.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 marzo 2023 per le altre reti: L’Uomo sul Treno su Rai2 con 769.000 spettatori (3.9%), L’Uomo d’Acciaio su Italia 1 con 927.000 spettatori (5.1%), Splendida Cornice su Rai3 con 843.000 spettatori (4.1%), Piazza Pulita su La7 con 802.000 spettatori (5.3%), Fiorentina-Sivasspor di Conference League con 897.000 spettatori (4.3%) e Metti la Nonna in Freezer sul Nove con 329.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 9 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima anche negli ascolti TV ieri 9 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.595.000 spettatori con il 22.1% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.816.000 spettatori con il 22.2% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.682.000 spettatori (17%), NCIS su Italia 1 con 1.442.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.474.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 914.000 spettatori (4.3%), nella prima parte e 725.000 spettatori (3.3%, nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.621.000 spettatori (7.5%).