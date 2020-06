Ascolti tv, Il giovane Montalbano stravince. Porro sale con Salvini

Ascolti tv 29 giugno, Prima serata

Ascolti tv, Il giovane Montalbano stravince su Rai1

Gli ascolti tv di lunedì 29 giugno 2020 sono senza storia: stravince su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica con 4.353.000 spettatori e il 22.3% di share (sette giorni fa: 22,48% con 4,828 milioni). Staccata Canale 5 e Mission Impossible: Protocollo Fantasma che si ferma a 1.444.000 spettatori e il 7.7% di share (era andato meglio Robin Hood la scorsa settimana con il 9,99% e 1,784 milioni).

Ascolti tv, Made in Sud e Stefano De Martino: podio per Rai2

Podio degli ascolti tv per Rai2 con Made in Sud di Stefano De Martino e Fatima Trotta che fa 1.411.000 spettatori con il 7.4% di share (Pur se in calo su giovedì scorso quando aveva fatto il 9% con 1,654 milioni).

Ascolti tv, Quarta Repubblica di Nicola Porro sale con Salvini

Su Italia 1 Le Iene presentano: Com’è Morto Marco Pantani? cattura l'attenzione di 1.373.000 spettatori con l’8.3%. Rete4 Quarta Repubblica, con ospiti Matteo Salvini e il governatore della Sicilia Musumeci, fa 1.137.000 spettatori con il 7.1% di share: numeri in crescita rispe5tto alla scorsa settimana quando il programma di Nicola Porro aveva raccolto il 6,09% con 1,076 mln.

Su Rai3 Attacco al Potere fa 989.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 La Famiglia di Ettore Scola arriva a 400.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Karate Kid III – La Sfida Finale convince 217.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove La Vendetta di Carter arriva a 345.000 spettatori con l’1.7%.