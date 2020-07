Ascolti tv, Il giovane Montalbano vince. Affonda Canale 5. Telese-Parenzo ancora ko

Ascolti tv 6 luglio, Prima serata

Ascolti tv, Il giovane Montalbano chiude con un'altra vittoria

'Il giovane Montalbano' su Rai1 chiude la sua stagione con un'altra vittoria negli ASCOLTI TV della prima serata di lunedì 6 luglio grazie a 3.894.000 telespettatori e al 20,45% di share (4,353 milioni e il 22,28% sette giorni fa).

Ascolti tv, vola Rai2 con Made In Sud. Bene C'era una volta in America su Rai3

Il prime time degli ascolti tv sorride alla Rai: Made in Sud di Stefano De Martino e Fatima Trotta è al secondo posto con 1.577.000 telespettatori a l'8,33% di share (in crescita sulla scorsa settimana: 7,40% e 1,411 milioni). Il podio è per Rai3 con il film 'C'era una volta in America'. La pellicola di Sergio Leone con colonna sonora di Ennio Morricone, il grande musicista scomparso lunedì a Roma, ha ottenuto 1.392.000 telespettatori e l'8,07% di share.

Ascolti tv, Canale 5 all'8,27%. Quarta Repubblica sfiora il 6,5%

Canale 5 vive un lunedì nero negli ascolti tv. L'ammiraglia Mediaset con l'altro film trasmesso per ricordare il genio di Morricone, 'Baaria' di Giuseppe Tornatore, ha totalizzato 1.383.000 telespettatori e l'8,27%. Buono il risultato di Retequattro con 'Quarta Repubblica' di Nicola Porro (ospite Giorgia Meloni) che ha conquistato 1.025.000 telespettatori (6,41%). A seguire 'Le Iene presentano: Speciale Chico Forti' su Italia 1 che arriva a 952.000 telespettatori con il 6,18% di share. Sul Nove il film 'Ghost - Fantasma' ha avuto un seguito di 605.000 telespettatori (3,19%) mentre La7 con 'Mission', altra pellicola con le musiche di Morricone, ha totalizzato 418.000 telespettatori e uno share del 2,28%. Chiude la classifica Tv8 dove la serie Gangs of London è stata vista da 206.000 telespettatori pari all'1,01% di share.

Ascolti tv, In onda ancora battuto da Stasera Italia

Nell'access prime time su Rai1 la replica di 'Che Tempo Che Fa' con l'intervista di Fabio Fazio a Ennio Morricone ha registrato 3.659.000 telespettatori e il 17,88%, mentre Techetechetè ottiene 4.276.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint raggiunge 3.075.000 spettatori con uno share del 15%. La sfida dell'informazione la rivince Veronica Gentili. Su Rete4 Stasera Italia arriva a 1.069.000 spettatori nella prima parte (5.4%) e ne conquista 1.078.000 (5.2%) nella seconda. In Onda di David Parenzo e Luca Telese non raggiunge il milione di spettatori: LA7 convince 986.000 spettatori (4.8%). Da segnale Rai2 Tg2 Post molto bene con il 5.7% con 1.186.000 spettatori.