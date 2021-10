Ascolti tv, il Grande Fratello Vip vola oltre il 21%. Gruber sfiora il 9%

Ascolti tv di lunedì 4 ottobre

Ascolti tv ieri sera, il 'Grande Fratello Vip' andato in onda su Canale 5 si è aggiudicato il primo gradino del podio con il 21,6% di share e 3.131.000 telespettatori. Su Rai1 'Porta a Porta – Speciale Elezioni' ha ottenuto 1.431.000 telespettatori e l’8,49%. Terzo posto per Rai3 che con 'Maschi contro femmine' ha totalizzato 1.338.000 telespettatori e il 6,16% di share.



Appena fuori dal podio La7 che con 'TgLa7 Speciale Elezioni' ha conquistato 825.000 telespettatori e il 4,48% di share, seguito da Rai2 dove il debutto di 'Quelli che il Lunedì' ha registrato 790.000 telespettatori e il 4,34%. Su Italia 1 'Mystery Land – La grande favola dell’ignoto' è stata vista da 782.000 telespettatori pari al 4,03%, mentre Retequattro con 'Quarta Repubblica' ha segnato il 3,5% di share e 570.000 telespettatori. Nove con 'Little Big Italy' ha interessato 593.000 telespettatori pari al 2,68%, nel primo episodio, e 299.000 con il 2,47% nel secondo. Infine Tv8 con 'Creed II' ha ottenuto 504.000 telespettatori con il 2,59% di share.

Ascolti tv access prime time di lunedì 4 ottobre

Nell'access prime time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.664.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.807.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.001.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.263.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.308.000 spettatori (5.6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.709.000 spettatori (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.028.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 875.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.128.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 367.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 434.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 310.000 spettatori pari all’1.3%.