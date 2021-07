Ascolti tv: In Onda Prima Serata non decolla, Gentili batte Moreno-De Gregorio

Ascolti tv prima serata di martedì 13 luglio

Nella serata di ieri, martedì 13 luglio 2021, su Rai1 Carramba che Sorpresa vince gli ascolti con 2.242.000 spettatori pari al 12.8% di share, seguito su Italia 1 dalla prima puntata di Battiti Live con 1.790.000 spettatori (11.9%). Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share.

Su Rai2 I casi della giovane Miss Fisher ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Rai3 How to Be a Latin Lover ha raccolto davanti al video 977.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 12 Rounds totalizza un a.m. di 700.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 672.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Ascolti TV Access Prime Time martedì 13 luglio

Su Rai1 Techetechetè arriva a 3.372.000 spettatori con il 16.9% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.917.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.158.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 960.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Caro Marziano raccoglie 809.000 spettatori con il 4.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.361.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.172.000 individui all’ascolto (6.2%), nella prima parte, e 1.131.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.131.000 spettatori (5.7%).