Ascolti tv, Incontrada e D'Alessio lanciano Rai1 a 2,4 milioni. E Bonolis... I dati Auditel

Ascolti tv 27 giugno, Prima serata

Ascolti tv, Incontrada e D'Alessio lanciano Rai1 a 2,4 milioni. Bonolis al 15,5% con Ciao Darwin

Su Rai1 la replica di 20 anni che siamo Italiani con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio ha conquistato 2.464.000 spettatori con il 14.5% di share. Sfida equilibrata con Canale 5 e Ciao Darwin – La Resurrezione: il programma di Paolo Bonolis raggiunge meno spettatori (2.194.000) ma lo share è più alto (15.5%).

Gli altri programmi sono lontanissimi. Il podio degli ascolti tv è di Italia 1, Un Ponte per Terabithia fa 964.000 spettatori (5.4%), appena dietro Rai2 e un Matrimonio rosso sangue visto da 949.000 spettatori (5.4%). Numeri simili anche per Rete 4: la soap spagnola Una Vita fa 934.000 spettatori con il 5.5% di share. Staccata Rai3 e I Soliti Ignoti con 759.000 spettatori e il 4.2%.

Chiudono il Nove e Gli Intoccabili a 491.000 spettatori e il 2.9% di share. poi La7 con This changes Everything che raggiunge 237.000 spettatori con uno share dell’1.3% e Tv8 con Showgirls che convince 275.000 spettatori con l’1.6%.

Nel corso della sabato da segnalare un altro ottimo risultato di Uno Mattina in Famiglia: la coppia formata da Monica Setta e Tiberio Timperi nella prima parte vola al 23,5% con 1.316.000 spettatori e nella seconda fa il 18,3% con 974.000 spettatori. Nell'access prime time Su Rai 1 I Soliti Ignoti sale al 22% con 3.903.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia su Canale 5 registra 2.954.000 spettatori con uno share del 16.7%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette prende 1.865.000 spettatori (17.7%) mentre L’Eredità arriva a 2.894.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! raggiunge 1.210.000 spettatori con l’11.9% di share e Avanti un Altro! cresce a 1.928.000 con il 15.5% di share.