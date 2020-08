Ascolti tv, l'Inter vince col Getafe ma perde contro "Come sorelle"

'Come Sorelle' su Canale 5 è stato il programma più visto della prima serata tv di mercoledì, con 1.985.000 spettatori e l'11.6% di share. Al secondo posto, su TV8 'Diretta Gol Europa League', con 1.531.000 spettatori e il 7.8% di share. Al terzo posto, su Italia 1, il primo episodio di 'Chicago Fire', con 1.419.000 spettatori e il 6.9%, 'Chicago P.D.', con 1.559.000 spettatori e l'8.3%, ed il secondo episodio di 'Chicago Fire', con 1.217.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altri programmi di prime time: 'Un Fragile Legame' su Rai3 (1.156.000 spettatori, share 6%), 'Sergio Zavoli - Storia di un Cronista' su Rai1 (925.000 spettatori, share 5.1%), 'Squadra Speciale Cobra 11' su Rai2 (913.000 spettatori, share 4.8%), 'Atlantide - Hiroshima 1945' su La7 (807.000 spettatori, share 4.2%), '#CR4 - La Repubblica delle Donne' su Rete4 (464.000 spettatori, share 2.8%), 'Anna and the King' sul Nove (455.000 spettatori, share 2.8%). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.