Ascolti tv, la febbre olimpica traina il Circolo degli Anelli

Effetto medagliere da record su 'Il Circolo degli Anelli', il programma di Rai2 dedicato alla sintesi della giornata olimpica che ieri è stato il più visto della prima serata, con 1.936.000 spettatori e il 14.5% di share. Al secondo posto, un gruppo di tre programmi a distanza minima l'uno dall'altro: la replica di 'Canzone Segreta' su Rai1, con 1.218.000 spettatori e il 9.3% di share. 'Ines dell'Anima Mia' su Canale 5, con 1.223.000 spettatori e l'8.4% di share, e 'Chicago P.D.' su Italia 1, con 1.249.000 spettatori e il 7.9%.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Il Terzo Indizio' su Rete4 (803.000 spettatori, share 5.8%), 'La Grande Storia' su Rai3 (678.000 spettatori, share 4.5%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (347.000 spettatori, share 2.3%), 'La patata bollente' su La7 (332.000 spettatori, share 2.2%), 'Rocky' sul Nove (302.000 spettatori, share 2.1%).