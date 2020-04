Ascolti tv, la finale di Amici su Canale 5 vince la serata. Ascolti tv news

Ascolti tv: la finale di Amici 2020 di Maria De Filippi che ha decretato la vittoria di Gaia Gozzi, in onda su Canale 5, è stato il programma più seguito del venerdì sera televisivo, con una media d'ascolto, dalle 21.45 all'1.39, di 4.822.000 spettatori con il 22.8% di share (il segmento finale 'Amici Buonanotte' è stato seguito da 1.182.000 con il 17.2%). La finale di Amici 2019, vinta da Alberto Urso, aveva conquistato il 26,99% con 4,803. E Amici 2018, con Irama, aveva fatto il 25,13% con 4,871 milioni.

Ascolti tv, dati Auditel 3 aprile 2020: finale Amici 2020 batte il film di Rai1

La finale di Amici di Maria De Filippi ha vinto nella serata degli ascolti tv mettendo ko in sovrapposizione il film 'Gifted - Il Dono del Talento', trasmesso da Rai1 e visto da 5.014.000 spettatori con il 17% di share (ma durato molto meno del programma di Canale 5). Nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21.45 alle 23.21, 'Amici' ha avuto la meglio con 5.236.000 spettatori e il 17.9% di share contro i 5.028.000 spettatori e il 17.2% totalizzati dal film di Rai1. Terza posizione per il telefilm di Rai2 The Good Doctor con il 6,6% e 2,015 milioni di contatti.