Ascolti tv, Blanca vince la serata. Report sul podio batte Quarta Repubblica

Ascolti tv ieri sera lunedì 6 dicembre prime time

La prima serata di lunedì, in termini di ascolti e di share, se l'aggiudica 'Blanca' che su Rai1 totalizza 5.235.000 telespettatori e realizza il 24,2% di share, battendo il 'Grande Fratello Vip' in onda su Canale 5 che si ferma a 3.414.000 telespettatori e al 22,6% di share, di cui rispettivamente 1.556.000 e 33,7% nella nottata. Al terzo posto si piazza 'Report' su Rai3 con 1.626.000 telespettatori pari al 7,3% di share.

Seguono, nell'ordine: 'Braven il coraggioso' su Italia1 con 896.000 e 4,0%; 'Quarta Repubblica' su Rete4 con 852.000 e 4,9%; 'L'uomo del treno' su Rai2 con 816.000 e 3,6%; 'Spiderman: Far from Home' su Tv8 con 471.000 e 2,2%; 'Grey's Anatomy' su La7 con 392.000 e 1.8%; 'Little Big Italy' su Nove con 390.000 e 1.7% nel primo episodio e 199.000 e 1.6% nel secondo episodio.

Ascolti tv access prime time 6 dicembre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.985.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.222.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 855.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.336.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.395.000 spettatori (6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.670.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 972.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 902.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.768.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 322.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 435.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.909.000 spettatori pari al 14.9% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.914.000 spettatori con il 17%. Dopo il TG1 Economia (1.573.000 – 14.1%), Vita in Diretta ha raccolto 1.997.000 spettatori (17%), nella presentazione, e 2.369.000 spettatori (17.6%) dalle 17.26 alle 18.38.

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.471.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita ha convinto 2.456.000 spettatori con il 17.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.783.000 spettatori con il 22.9% (finale: 2.355.000 – 20.9%). Il daytime di Amici ha interessato 2.277.000 spettatori con il 20.3%. Dalle 16.43 alle 16.55, Grande Fratello Vip ha raccolto 2.161.000 spettatori con il 19.2%.

Dalle 17 alle 17.25, Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.807.000 spettatori pari al 15.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.643.000 spettatori con il 13.2%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.49, e 2.026.000 spettatori con il 14.6% dalle 17.52 alle 18.29 (Saluti: 1.857.000 – 12.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 556.000 spettatori con il 4.1%. Detto Fatto ha ottenuto 465.000 spettatori con il 4.1%. Una Parola di Troppo ha interessato 428.000 spettatori con il 3.4%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 592.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 624.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio, e 597.000 spettatori (4.7%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 432.000 spettatori (3.7%). Big Bang Theory ha appassionato 372.000 spettatori con il 3.3%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 355.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.663.000 spettatori con il 18.8%.