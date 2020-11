Ascolti tv, Maggioni e Botteri da Floris. Maretta in Rai: “Fanno concorrenza"

Maretta alla Rai. Ieri sera due pesi massimi del servizio pubblico come Monica Maggioni e Giovanna Botteri animavano il parterre di Floris in diretta concorrenza con il salotto di Bianca Berlinguer. Inevitabili le proteste di dirigenti e autori della Terza Rete per la concorrenza ‘sleale’ e sembra che il direttore Franco Di Mare e l’Ad Fabrizio Salini non l’abbiano presa bene. Provvedimenti in vista?

La cultura non tira? Non è proprio cosi secondo ‘Omnicom Media Group’ , centro media di Milano, lo spazio del Tg Uno curato da Bruno Luverà e dedicato ai libri fa spesso picchi di share. Smentendo chi pensa che parlare di ‘cose alte’ in televisione faccia scappare gli spettatori . E più di una volta il tg di Giuseppe Carboni ha cosi consegnato share del 25% alla ‘Domenica In’ di Mara Venier che poi capitalizza il malloppo.

Quali sono le trasmissioni più viste e ricercate nell’archivio di Rai Play? Dati ancora sistematici non ci sono, ma possono contare su forti comunità di affezionati lo storico ‘Harem’ di Catherine Spaak e naturalmente Michele Santoro i cui vecchi gioielli come ‘Anno Zero’ e ‘Tempo Reale’ conservano tutta la loro potenza narrativa. Eleonora Daniele va avanti come un treno con il suo ‘Storie Vere’ perfettamente riadattato all’emergenza Covid. A quando uno spin off serale visti gli ascolti?