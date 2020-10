Ascolti tv, Maria batte Milly ma Rai 1 vola nel day time con Uno mattina

Ieri sera a vincere la serata è stata Maria de Filippi con il 26.9% di share di Tu si que vales staccando Ballando con le stelle che si è fermato al 20.5%. Nello specifico, Ballando nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.22, ha conquistato 4.379.000 spettatori pari al 17.5% di share; Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.27 alle 24.53, è stato scelto da 4.211.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Su Canale 5, invece, Tú sí que vales, in onda dalle 21.38 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 5.476.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.292.000 spettatori (5.1%) e Criminal Minds da 1.012.000 (4.1%). Su Italia 1 Monster Trucks ha intrattenuto 1.023.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video1.396.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 Trappola di Cristallo totalizza un ascolto di 710.000 spettatori con il 3.2% di share.

Sulla La7 Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata ha registrato 447.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 L’Uomo Bicentenario ha raccolto 231.000 spettatori con l’1%. Su Nove Gang Latine a Milano ha raccolto 243.000 spettatori e l’1% di share. Su Rai Movie Pane e Tulipani sigla il 3% con 732.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Doc – Nelle tue Mani è la scelta di 341.000 spettatori (1.4%). Su La5 la replica del Grande Fratello Vip è stata vista da 137.000 spettatori. Ma se canale 5 vince il prime time ieri a volate è stato il day time di Rai 1.

Tiberio Timperi e Monica Setta hanno fatto ancora meglio della puntata corrispondente del 2019. Uno mattina in famiglia ieri ha totalizzato il top share cioè lo share più alto di tutta la giornata di Rai 1 con il 21.5 pari a circa un milione e seicentomila teste contro il milione e 490 del 2019. Crescono, trainate dall'attualità (covid e altro) anche la seconda e terza parte che salgono a quasi un milione e mezzo di telespettatori contro il milione dello scorso anno. A premiare i conduttori lo stile asciutto e senza enfasi esattamente quello voluto dal direttore di rete. Sempre ieri secondo quanto Affaritaliani.it può anticipare Stefano Coletta ha inviato al suo staff una mail invitando i dirigenti a vigilare affinché i volti di rete in questo momento delicato di pandemia e di restrizioni ulteriori, abbiano uno stile improntato alla massima sobrietà.