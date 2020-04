Ascolti tv, Mario Giordano su Rete4 vince grazie alla presenza di Salvini

Vittoria per Mario Giordano su Rete4 con Fuori dal Coro tra i programmi di approfondimento di ieri sera, martedì 21 aprile. La trasmissione in onda sulla rete Mediaset ha ottenuto uno share del 6,77% contro il 6,55% di diMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris su La7. Su Rai Tre Cartabianca di Bianca Berlinguer si è fermato al 5,24%. A spingere in alto gli ascolti del programma condotto da Giordano su Rete4 è stata soprattutto la partecipazione di Matteo Salvini. Durante l'intervista al segretario della Lega, infatti, lo share di Fuori dal Coro ha toccato il 7,4% con ben 2.065.783 telespettatori.