Ascolti tv, Floris (con Schlein) devastante: Berlinguer ko. Sinner da record su Rai2. Vincitori e vinti

Ascolti tv ieri 12 novembre 2024: Grande Fratello e Sinner (Fritz) trionfano

Il Grande Fratello, spostato al martedì (con La talpa by Diletta Leotta che lunedì ha perso contro l'Amica Geniale, ma... qui tutti i dati completi), vince la gara degli ascolti tv con 2.313.000 spettatori con il 17.9% di share. Il reality di Canale 5 ieri ha visto l'abbandono di Enzo Paolo Turchi. A seguire il film The Help su Rai1 con 2.014.000 spettatori pari al 12.3% di share. Rai2 festeggia il terzo posto ancora un volta grazie al tennis e all'incontro tra Jannick Sinner e Taylor Fritz per le ATP Finals. Il match è stato seguito da 2.111.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Ascolti tv, Floris (con Schlein) mette ko Berlinguer

E' sempre Cartabianca scende a 613.000 spettatori (4.2%) rispetto ai 589.000 spettatori (4.96%) della puntata precedente e vede allontanarsi ancora di più DiMartedì, che invece arriva a 1.566.000 spettatori (9.3%) con ospite la segretaria del Pd Elly Schlein e l'attore Riccardo Scamarcio. Giovanni Floris comunque cala rispetto alla scorsa settimana quando aveva interessato 1.584.000 spettatori (9.42%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 novembre 2024 per le altre reti: Die Hard: Un buon giorno per morire su Italia 1 con 946.000 spettatori (5.6%), Amore Criminale su Rai3 con 1.025.000 spettatori (5.6%), X Factor su TV8 con 554.000 spettatori (3.5%), Comedy Match sul Nove con 370.000 spettatori (2.1%).