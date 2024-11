Ascolti tv La Talpa ko (vs l'Amica Geniale), MA ecco i numeri che salvano il reality di Diletta Leotta (in corner)

Ascolti tv La Talpa di Diletta Leotta ko contro l'Amica Geniale

La sconfitta è stata netta: La Talpa è stata piegata dall'esordio de L'Amica Geniale 4 (ultima stagione) su Rai1. Il reality di Diletta Leotta su Canale 5 aveva avuto un buon esordio martedì scorso, poi lo spostamento al lunedì (con il Grande Fratello slittato al martedì sera) con il confronto diretto contro una fiction dal successo consolidato ha portato in dote alla rete ammiraglia di Mediaset 1.917.000 spettatori con il 12.5% di share (in discesa sul debutto a 2.250.000 spettatori con il 14.04%), mentre viale Mazzini ha festeggiato un ottimo 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share della serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante (da Porro a Giletti e il GialappaShow, tutti i numeri della prima serata).

Ascolti tv, La Talpa e i numeri che salvano il reality di Diletta Leotta (in corner)

La “La Talpa – Who is the Mole” si può parzialmente consolare su una share attiva leggermente migliore: 15.5% di share attiva (sei giorni fa era stata del 16% dunque con un calo contenuto) che sale al 20.3% sul target 15-34 anni.

La seconda consolazione per il reality condotto da Diletta Leotta arriva dagli ascolti tv della striscia quotidiana che tiene a 1.392.000 spettatori (e il 21.18% di share attiva) mostrando dunque un'affezione del pubblico per il programma.