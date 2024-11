Ascolti tv, L'Amica Geniale travolge Diletta Leotta. Porro vs Giletti: chi ha vinto. GialappaShow vola

Ascolti tv ieri 11 novembre 2024: L'Amica Geniale stende La Talpa di Diletta Leotta

L'Amica Geniale torna su Rai1 e si porta in prima posizione negli ascolti tv con 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share. Seconda puntata invece per La Talpa, anticipato al lunedì. Il reality di Canale 5 non ottiene l'effetto sperato con il cambio di giorno e infatti cala a 1.917.000 spettatori per il 12.5% di share. Diletta Leotta all'esordio (ma di martedì) aveva incollato al video 2.250.000 spettatori (14.04%).

Ascolti tv Porro batte Giletti in volata

Lo Stato delle Cose su Rai3 sale a 762.000 spettatori (4.7%). La scorsa settimana Massimo Giletti aveva ottenuto 705.000 spettatori (4.4%). Quarta Repubblica su Rete 4 fa invece un piccolossimo passo indietro con 714.000 spettatori (5%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva interessato 720.000 spettatori (5.1%).

Ascolti tv, GialappaShow quasi al 5% con Mara Maionchi

A brevissima distanza si piazzano La Torre di Babele su La7 con 955.000 spettatori (4.9%) e GialappaShow su TV8 con la co-conduzione di Mara Maionchi a 845.000 spettatori (4.9%). Il programma comico quindi cresce rispetto alla puntata precedente in cui aveva raggiunto 792.000 spettatori (4.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 novembre 2024 per le altre reti: la replica di Boss in Incognito su Rai2 con 1.041.000 spettatori (5.8%), The Great Wall su Italia 1 con 1.203.000 spettatori (6.7%), Little Big Italy sul Nove con 390.000 spettatori (2%).