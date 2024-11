Ascolti tv, Che tempo che fa giù (con Gino Cecchettin-Fagnani). Sinner su Rai2 batte De Minaur e... Report (che cala)

Ascolti tv ieri 10 novembre 2024: Che Tempo che fa di Fazio sotto al 9%

La rosa della vendetta su Canale 5 è il programma più visto domenica sera con 2.537.000 spettatori per il 14.4% di share, in crescita rispetto all'appuntamento precedente (13,8%). Rai1 si accontenta della medaglia d'argento con il film della serie Purché finisca bene, che ha appassionato 2.342.000 spettatori pari al 13.4% di share. Che tempo che fa sul Nove, che ieri tra i suoi ospiti ha avuto Gino Cecchettin, Francesca Fagnani e la nuotatrice olimpica Benedetta Pilato, arriva a 1.694.000 spettatori con l’8.7% di share ma perde rispetto alla puntata precedente in cui aveva raggiunto 1.952.000 spettatori (9.8%).

Ascolti tv, Sinner batte De Minaur e... Report

Rai2 vola con l'incontro tra Jannick Sinner e l'americano Alex de Minaur per le Nitto ATP Finals a 1.556.000 spettatori (7.9%). Report su Rai3 invece scende a 1.362.000 spettatori (7.6%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva interessato 1.659.000 spettatori (8.9%).

Ascolti tv, Iene ok su Italia 1. Berlinguer torna ma perde con.. Brindisi

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 novembre 2024 per le altre reti: Le Iene su Italia 1 si mantengono stabili con 1.170.000 spettatori (9.5%). Nella precedente puntata la coppia Angioni-Gentili aveva ottenuto 1.234.000 spettatori (9.4%). E' sempre Cartabianca torna di domenica con 454.000 spettatori (3.3%). La scorsa settimana Zona Bianca con Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 532.000 spettatori (3.9%). Il Socio su La7 con 231.000 spettatori (1.6%), Men in Black: International su TV8 con 303.000 spettatori (1.8%).