Ascolti Tv: Montalbano quadruplica Canale 5, ma Harry Potter fa la magia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 16 marzo 2020, in prima serata, vedono la vittoria del Commissario Montalbano su Rai1 con la puntata dal titolo Rete di Protezione. La fiction con Luca Zingaretti ha totalizzato 9.5 milioni di spettatori con il 33.2% di share. Male il film Lo stagista inaspettato su Canale 5 che totalizza solo 2.295.000 spettatori (8.9%).

Su Rai2 lo Speciale Tg2 – Coronavirus, Settimana decisiva ha informato 1.142.000 spettatori (3.9%), mentre su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha fatto boom con 3.690.000 spettatori (14.2%). Su Rai3 il film Carol con Cate Blanchett si è fermato a 589.000 spettatori (2%). Su Rete4 Paolo Del Debbio con il suo Speciale Dritto e Rovescio ha radunato davanti al video 1.471.000 spettatori con il 6.3% di share, e su La7 Licia Colò con Eden – Un Pianeta da Salvare si è fermata a 396.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha invece divertito 370.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy ha segnato 534.000 spettatori con uno share dell’1.8% nel primo episodio in prima visione televisiva e 327.000 spettatori con uno share dell’1.5% nel secondo episodio in replica.