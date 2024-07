Ascolti tv, Morning News parte bene. Con il 17,8% di share batte Unomattina

Ascolti tv ieri 1 luglio 2024: Unomattina Estate con il nuovo competitor arriva a 614mila spettatori per il 15,6% di share

Ieri è andata in onda la prima puntata di Morning News, il nuovo programma di approfondimento giornalistico di Canale 5 condotto da Dario Maltese, che sostituisce Simona Branchetti. Il format, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.40, ha trattato diversi temi tra cui le elezioni in Francia e l'aumento delle temperature in tutta Italia. Spazio anche all'omaggio a Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni.

Morning News ha esordito con 684.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 652.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte. Canale 5 quindi fa meglio del TgUnoMattina Estate (568.000 spettatori con il 16.1%) e di Unomattina Estate (614.000 spettatori con il 15.6%) ma si piazza dietro al TG1 delle 8, che arriva a 894.000 spettatori con il 20.2% di share.