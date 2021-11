Ascolti tv, Non è l'Arena di Giletti batte Zona Bianca. Gruber sfiora il 7%

Ascolti tv mercoledì 10 novembre

La fiction di Canale 5 'Storia di una famiglia perbene' ha vinto gli ascolti tv della prima serata di ieri grazie a 3.538.000 telespettatori e uno share del 17,72%. Su Rai1 la replica de 'Il Volo - Tributo a Ennio Morricone' ha ottenuto 3.322.000 telespettatori e il 16,63%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai3 con 'Chi l'ha visto?', seguito da 1.947.000 telespettatori pari al 9,6% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Suicide Squad' ha registrato 1.368.000 telespettatori e il 6,34% di share, mentre su Rai2 l'ultimo appuntamento con 'Il Cacciatore 3' ha totalizzato 945.000 telespettatori e il 3,94% nel primo episodio, e 889.000 e il 4,34% nel secondo.

La7 con 'Non è L'Arena' ha interessato 799.000 telespettatori con il 4,68% e 'Zona Bianca' su Retequattro è stata vista da 573.000 telespettatori pari al 3,31% di share. Tv8 con il 'Live Show di X Factor' ha ottenuto 446.000 telespettatori con il 2,4%. Chiude la classifica Nove con 'Accordi & Disaccordi', visto da 331.000 telespettatori pari all'1,5% di share.

Ascolti tv access prime time di mercoledì 10 novembre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.965.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.240.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 834.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.271.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.453.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole da 1.837.000 spettatori (7.5%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.042.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 1.095.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.687.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 354.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 433.000 spettatori (1.8%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è vista da 457.000 spettatori pari al 2% (Finale a 490.000 e il 2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 314.000 spettatori (1.3%).

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato le 24 ore con 3.502.000 telespettatori e il 35,52% di share. Ai canali Mediaset sono nadate invece la prima serata, con 8.618.000 telespettatori e il 35,9%, e la seconda serata con 4.298.000 e il 38,58% di share.